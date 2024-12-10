"Защита Родины — больше, чем долг": все больше настоящих мужчин вступают в армию Победы

С каждым днем все больше жителей Самарской области вступают в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Присоединяться к СВОим диктуют чувство патриотизма, желание защитить Родину от угрозы неонацизма, ответственность за будущее страны.

Полгода назад житель Шенталинского района Максим Б. заключил контракт и отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Близкие, конечно, переживали, но их спокойствие в будущем и стало отправной точкой для принятия мужчиной важного решения.

Сегодня Максим — оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным "Бурый". Подразделение, в котором он служит, выполняет важные задачи по разведке, выявлению целей и огневому поражению.

"Передовая — это зона постоянного напряжения, — рассказывает Максим. — Небо здесь гудит от дронов и авиации. Нужно быть предельно осторожным и уметь адаптироваться к меняющейся обстановке".

Боевые задания длятся от нескольких дней до недель. Это работа в сложных условиях, где приходится рассчитывать на команду и технику.

"В нашем деле каждый — часть общего механизма, — говорит "Бурый". — Мы единая команда, и это помогает нам справляться даже в самых сложных ситуациях".

Недавно военнослужащий побывал дома в краткосрочном отпуске. Это редкая возможность увидеть родных, отдохнуть. Семья гордится им. Рассказы бойца о службе, товарищах и о том, что значит защищать Родину, не оставляют равнодушными.

"Защита Родины — это больше, чем долг, — говорит Максим. — Я защищаю не просто землю, а людей, которые здесь живут. Это моя семья, мои друзья. Ради их будущего я готов идти вперёд".

Родина ждет своих героев. Сегодня единовременная выплата при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации в Самарской области составляет 2 млн рублей. Всего за первый год службы военнослужащий может получить до 4,5 миллионов рублей.

Для участников СВО и их семей действуют льготы и социальные гарантии — всего более 40 мер поддержки.

Кроме того, для бойцов и их супругов предусмотрена возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей. Подробнее о процедуре и условиях на сайте Службапоконтракту.рф и по телефону 117.