В Самарской области уничтожено более 2 тысяч литров контрафактного алкоголя

В 2024 году министерство промышленности и торговли Самарской области в рамках борьбы с нелегальным алкоголем направило на уничтожение более 2,1 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции.

Утилизация осуществлена АО "Росспиртпром" на основании судебных решений. Изъятая продукция включала 116,25 литров крепкого алкоголя и 1 996,7 литров пива.

"Контрафактный алкоголь представляет серьезную угрозу здоровью населения. Низкое качество такой продукции, часто содержащей опасные примеси, может привести к тяжелым отравлениям и непоправимым последствиям для здоровья. Впереди новогодние праздники, поэтому я призываю граждан быть особенно внимательными при покупке алкогольной продукции, — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Борьба с нелегальным алкоголем — это не только защита интересов законных производителей и пополнение бюджета, но и, прежде всего, забота о здоровье наших граждан".

Минпромторг Самарской области призывает граждан активно участвовать в борьбе с нелегальным оборотом алкоголя.

Сообщить о фактах реализации нелегальной алкогольной продукции на территории Самарской области можно по многоканальному телефону "горячей линии" Регионального центра обработки телефонных обращений правительства Самарской области: 8(846) 200-01-23.