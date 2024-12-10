В Самарской области уничтожено более 2 тысяч литров контрафактного алкоголя

В 2024 году министерство промышленности и торговли Самарской области в рамках борьбы с нелегальным алкоголем направило на уничтожение более 2,1 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции.
Утилизация осуществлена АО "Росспиртпром" на основании судебных решений. Изъятая продукция включала 116,25 литров крепкого алкоголя и 1 996,7 литров пива.
"Контрафактный алкоголь представляет серьезную угрозу здоровью населения. Низкое качество такой продукции, часто содержащей опасные примеси, может привести к тяжелым отравлениям и непоправимым последствиям для здоровья. Впереди новогодние праздники, поэтому я призываю граждан быть особенно внимательными при покупке алкогольной продукции, — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Борьба с нелегальным алкоголем — это не только защита интересов законных производителей и пополнение бюджета, но и, прежде всего, забота о здоровье наших граждан".
Минпромторг Самарской области призывает граждан активно участвовать в борьбе с нелегальным оборотом алкоголя.
Сообщить о фактах реализации нелегальной алкогольной продукции на территории Самарской области можно по многоканальному телефону "горячей линии" Регионального центра обработки телефонных обращений правительства Самарской области: 8(846) 200-01-23.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.