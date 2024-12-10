Школьнику, подозреваемому в домогательствах в самарском лицее, выберут меру пресечения

В Самаре вынесут меру пресечения школьнику, подозреваемому по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера. В соцсетях подозреваемого характеризовали как "ученик 11 класса МБОУ Лицей "Престиж", отличник, азербайджанец, состоит в федерации бокса России".
Сейчас подростка задержали.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?