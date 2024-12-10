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Преступления Происшествия

Школьнику, подозреваемому в домогательствах в самарском лицее, выберут меру пресечения

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесут меру пресечения школьнику, подозреваемому по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера. В соцсетях подозреваемого характеризовали как "ученик 11 класса МБОУ Лицей "Престиж", отличник, азербайджанец, состоит в федерации бокса России".

Сейчас подростка задержали.

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