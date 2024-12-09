16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре старшеклассник из лицея "Престиж" домогался учеников в школьном туалете Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в участкового в Рождествено Самарский пенсионер потерял более 1 млн руб., занявшись "инвестициями" Пьяный водитель, задержанный в Курумоче, стал фигурантом уголовного дела Судимый тольяттинец задержан с 3,8 кг наркотиков

Преступления Происшествия

В Самаре старшеклассник из лицея "Престиж" домогался учеников в школьном туалете

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские следователи по информации из соцсетей возбудили уголовное дело по факту совершения преступления сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Сразу несколько источников в разных соцсетях накануне сообщили о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.

"Эльтун Абушов — ученик 11 класса МБОУ Лицей "Престиж", отличник, азербайджанец, состоит в федерации бокса России. Он проводит обряды подобного культурного обмена с детьми младше него в школе, на видео дети 8 класса. Сообщают, что есть видео и других пострадавших детей, которое предоставили только родителям:Эльтун ставит на колени учеников в туалете, заставляет держать их двери запетыми, а затем трется об их лицо в трусах в туалете", - пишут в одном из пабликов.

Самарцы сообщают, что подобные вещи начали происходить еще год назад. 

"Это началось примерно год назад по словам родителей школы, до моего сведения довели 6 декабря. Пострадавшим является и мой ребенок, - пишет один из родителей. - Дети идут на поводу, дабы боятся ослушаться и сообщать родителям! Спасибо тем детям, которые все-таки смогли донести информацию до учителей и сообщить родителям. Где видеонаблюдение в школе и просмотр за детьми? Поданы массово заявления в полицию с просьбой провести проверку в лицее "Престиж" в отношении данного инцидента, где под угрозой физической расправы осуществлялись действия сексуального характера, а именно мастурбация, демонстрация половых органов, трение половым органом о лицо несовершеннолетнего моего сына. Данные действия влияют на нормальное психическое развитие ребенка и посягают на его половую неприкосновенность. Стоит вопрос о привлечении по статьям 132 УК РФ и 133 УК РФ". 

Как рассказали следователи, по данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5