Школьник, подозреваемый в домогательствах в самарском лицее, заключен под стражу

В среду, 11 декабря, судом удовлетворено поддержанное прокуратурой Самарской области ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении 17-летнего подозреваемого в насильственные действия сексуального характера.

Напомним, что в настоящее время 17-летний подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, несовершеннолетний систематически подвергал насилию 14-летнего ученика и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летнего ученика.

В ходе предварительного расследования допрошены потерпевшие, назначены судебно – медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры Советского района Самары.