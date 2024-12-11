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Суды Происшествия

Школьник, подозреваемый в домогательствах в самарском лицее, заключен под стражу

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, судом удовлетворено поддержанное прокуратурой Самарской области ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении 17-летнего подозреваемого в насильственные действия сексуального характера.

Напомним, что в настоящее время 17-летний подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, несовершеннолетний систематически подвергал насилию 14-летнего ученика и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летнего ученика.

В ходе предварительного расследования допрошены потерпевшие, назначены судебно – медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры Советского района Самары.

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