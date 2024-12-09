Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о домогательствах в самарском лицее

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о домогательствах в самарском лицее.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").