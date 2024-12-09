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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о домогательствах в самарском лицее

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о домогательствах в самарском лицее.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

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