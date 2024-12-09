Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о домогательствах в самарском лицее

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о домогательствах в самарском лицее.
Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.