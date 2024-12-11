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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль региональных трасс

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" вдоль дорог регионального значения в черте населенных пунктов построены тротуары и установлены опоры освещения. Работы проведены в рамках капитального ремонта 6 участков дорог регионального значения, проходящих через 8 населенных пунктов — села Новый Буян, Украинку, Калиновку и Кинляково Красноярского района, поселок Луначарский и село Жигули Ставропольского района, село Новое Фейзуллово Кошкинского района и поселок Прогресс Хворостянского района.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения — 23,6 км.

Самые протяженные тротуары — 7,74 км — построены в поселке Жигули в рамках капремонта дороги "Урал" — Жигули — Пионерлагерь. Также установлены и уже подключены опоры наружного освещения общей протяженностью 5,8 км. Благодаря проведенным работам по улицам Советской и Кооперативной обеспечен безопасный маршрут движения детей в общеобразовательную школу.

Кроме того, пешеходный маршрут доведен до лагеря "Жигулевский Артек", что позволяет отдыхающим безопасно дойти до ближайших магазинов, расположенных в поселке. "В смену в "Жигулевском Артеке" отдыхает более 700 детей и, поскольку магазина в лагере нет, они ходили в село по обочине автомобильной дороги", — говорит глава села Жигули Владимир Елисеев.

6,8 км тротуаров построено благодаря капитальному ремонту региональной трассы Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление). Дорога проходит через три населенных пункта — Новый Буян, Украинку и Калиновку, в которых обеспечена пешеходная доступность, а также освещенность региональной трассы. Так, в поселке Старый Буян тротуары и освещение появились на улице Центральной, где расположена Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат.

2 км тротуаров и 1,3 км линий уличного освещения построено в поселке Луначарский в рамках капитального ремонта региональной автомобильной дороги "Тольятти — Хрящевка" — Луначарский. Работы проведены на улице Школьной, где расположена общеобразовательная школа поселка.
"Движение по автомобильной дороге достаточно интенсивное, так как примерно треть жителей поселка ежедневно едет по ней на работу в Тольятти, поэтому мы очень рады тому, что до школы обеспечен безопасный пешеходный маршрут", — говорит глава поселка Луначарский Татьяна Шульга.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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