В Самарской области по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль региональных трасс

В Самарской области в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" вдоль дорог регионального значения в черте населенных пунктов построены тротуары и установлены опоры освещения. Работы проведены в рамках капитального ремонта 6 участков дорог регионального значения, проходящих через 8 населенных пунктов — села Новый Буян, Украинку, Калиновку и Кинляково Красноярского района, поселок Луначарский и село Жигули Ставропольского района, село Новое Фейзуллово Кошкинского района и поселок Прогресс Хворостянского района.

Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения — 23,6 км.

Самые протяженные тротуары — 7,74 км — построены в поселке Жигули в рамках капремонта дороги "Урал" — Жигули — Пионерлагерь. Также установлены и уже подключены опоры наружного освещения общей протяженностью 5,8 км. Благодаря проведенным работам по улицам Советской и Кооперативной обеспечен безопасный маршрут движения детей в общеобразовательную школу.

Кроме того, пешеходный маршрут доведен до лагеря "Жигулевский Артек", что позволяет отдыхающим безопасно дойти до ближайших магазинов, расположенных в поселке. "В смену в "Жигулевском Артеке" отдыхает более 700 детей и, поскольку магазина в лагере нет, они ходили в село по обочине автомобильной дороги", — говорит глава села Жигули Владимир Елисеев.

6,8 км тротуаров построено благодаря капитальному ремонту региональной трассы Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление). Дорога проходит через три населенных пункта — Новый Буян, Украинку и Калиновку, в которых обеспечена пешеходная доступность, а также освещенность региональной трассы. Так, в поселке Старый Буян тротуары и освещение появились на улице Центральной, где расположена Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат.

2 км тротуаров и 1,3 км линий уличного освещения построено в поселке Луначарский в рамках капитального ремонта региональной автомобильной дороги "Тольятти — Хрящевка" — Луначарский. Работы проведены на улице Школьной, где расположена общеобразовательная школа поселка.

"Движение по автомобильной дороге достаточно интенсивное, так как примерно треть жителей поселка ежедневно едет по ней на работу в Тольятти, поэтому мы очень рады тому, что до школы обеспечен безопасный пешеходный маршрут", — говорит глава поселка Луначарский Татьяна Шульга.