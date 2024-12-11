Уроки дружбы объединяют самарских школьников

Самарская область — многонациональный регион. Здесь на протяжении многих веков бок о бок живут русские, татары, мордва, башкиры, чуваши и другие народы. Почему важно всем уважать друг друга, детям объясняют уже со школьной скамьи.

Четвертый год в школах Самары реализуется проект "Мы — одна семья!". Занятия на тему межнациональных отношений проводят кураторы-преподаватели Гильдии межэтнической журналистики Самарской области и АНО КЦ "ЛУКА" при поддержке Правительства Самарской области.

В Год Семьи в России особое внимание уделяется вопросам взаимоотношения в семьях. Как уживаются разные традиции в одном доме? И в чем заключается семейное счастье? На эти и другие вопросы педагоги находят ответы вместе с детьми. Занятия проходят в интерактивном формате, ребята задают вопросы и делятся своим мнением.

В проекте участвуют 1700 школьников 4-11 классов. Учителя самарских школ отмечают необходимость проведения уроков на межнациональную тематику. По их мнению, этот проект знакомит детей с культурой и бытом других народов, укрепляет дружественные отношения и разрушает сложившиеся стереотипы.