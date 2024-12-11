Нападающий Александр Волков будет выступать за "Ладу"

На правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/2025, в "Ладу" переходит нападающий системы ярославского "Локомотива" Александр Волков.
Волков (09.04.2003, 182-86) — выпускник московской хоккейной школы "Русь", однако свою профессиональную карьеру он начал в 2019 году в системе молодежных команд "Локомотива", а в сезоне 2022/2023 дебютировал в КХЛ. В текущем сезоне 21-летний форвард выступал только в ВХЛ за пермский "Молот" и в 32 матчах заработал 13 (8+5) очков при показателе полезности "+1".
Волков является обладателем Кубка Регионов (2021) и бронзовым призером МХЛ (2023).
Всего в КХЛ нападающий провел 43 игры и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "+2".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!