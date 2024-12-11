Настоящие мужчины вступают в Армию Победы

Жители Самарской области заключают контракт для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Минобороны России.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева единовременная выплата увеличена до 2 млн рублей. Выплаты за первый год службы — более 4,5 млн рублей. Также предоставляются социальные гарантии и льготы — всего свыше 40 видов помощи. Кроме того, для бойцов и их супругов предусмотрена возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Однако главная мотивация у тех, кто встает на защиту Родины, — чувство патриотизма.

"Я защищаю Россию и буду ее защищать всегда", — говорит заключивший контракт с ВС РФ Алексей Беспалов. Военнослужащий уже принимал участие в СВО в рядах частной военной компании, получил ранение, сейчас снова подписал контракт. Говорит, "за ленточкой" его ждут боевые братья.

На помощь нашим военнослужащим в Победе над врагом отправился работник одного из самарских заводов Вадим Тедеев. "Многие коллеги ушли на фронт, пришло и мое время Родину защищать. Страха нет. Понимаю, что будет тяжело, но к испытаниям я привык, занимался спортом раньше. Уверен, что я пригожусь, постараюсь все сделать, чтобы помочь нашим ребятам. Знаю, что и ребята мне помогут. ВДВ — это братство".

"Кому если не нам идти. Для себя я решил", — признается Александр Дмитриев.

Основные требования для подписания контракта: образование не ниже 9-х классов и годность по состоянию здоровью. Все кандидаты проходят профориентационное и психологическое тестирование.

"Для того чтобы заключить контракт на военную службу по контракту, необходимо обратиться лично или позвонить в пункт отбора или в военный комиссариат по месту проживания. Можно подать заявку дистанционно — через Госуслуги. Основные требования — это возраст от 18 до 65, крепкое здоровье и рекомендация от психолога", — рассказал инженер пункта отбора на службу по контракту Дмитрий Раджапов.