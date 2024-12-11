Суд продлил производителю "Мистера Сидра" Анару Гусейнову срок содержания под стражей до 4 марта

Самарский областной суд продлил срок содержания под стражей производителю напитка "Мистер Сидр" Анару Гусейнову до 4 марта 2025 г., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в областном суде.
Напомним, что в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". Более 40 человек скончались.
По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В отношении него возбудили уголовное дело. Гусейнову вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").
Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, Анар Гусейнов продолжает оставаться под стражей. 27 ноября Самарский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца, то есть до 4 марта 2025 года.
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