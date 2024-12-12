Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по стрельбе

В Ижевске завершились всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

Победителем в олимпийской дисциплине "пистолет малокалиберный стандартный, 25 метров, скоростная стрельба по 5 мишеням, 8-6-4 с" стал представитель сборной Самарской области, мастер спорта международного класса Андрей Щепетков, воспитанник тренера Игоря Набиева.

Бронзовым призером в олимпийской дисциплине "винтовка малокалиберная, 50 метров, три положения" стал мастер спорта Артем Филиппов, тренер — Галина Батраева.