Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что большинство ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом 41% отдают предпочтение натуральному дереву, а 59% встречают праздники с искусственной елью. Кроме того, каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом каждый год. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей.

Декабрь — самое время наряжать елку. У 70% жителей Самары удачно сохранились советские елочные игрушки. 52% из них вешают раритетные украшения на елку каждый год. При этом, судя по опросу, большинство пока не спешит ставить елку дома: 53% опрошенных делают это за неделю до праздника, а 5% и вовсе ставят елку 31 числа. В начале декабря украшением дома к Новому году начинают заниматься 32% респондентов.

При этом большинство опрошенных (59%) отдают предпочтение искусственным деревьям. Натуральную ель у себя дома ставят 41% респондентов. В основном так делают в Самаре и Омске (также 41%), а реже всего — в Нижнем Новгороде. Там настоящую елку ставят всего 7% опрошенных.

Украшая дом к Новому году, жители Самары в основном укладываются в сумму до 10 000 рублей (75%). При этом молодежь чаще тратит бо́льшие суммы — так, среди опрошенных 18-24 лет у 15% на новогодний декор уходит от 10 000 до 20 000 рублей, у 14% — от 20 000 до 50 000 рублей и еще у 6% — более этой суммы.

В основном (65%) опрошенных используют один и тот же декор из года в год, докупая несколько новых украшений — например, с символом наступающего года. Полностью обновляют декор лишь 10% опрошенных, а 25% вообще не покупают ничего нового и каждый год наряжают квартиру одинаково.

Из украшений помимо елки респонденты предпочитают гирлянды (88%), елочные игрушки (72%) и "дождик" (56%). Также 48% используют в качестве декора фигурки Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей, а 44% приклеивают на окна снежинки и другие праздничные наклейки.