В Самарской области осудили водителя, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

Сергиевский районный суд Самарской области вынес приговор водителю из Самары, участвовавшему в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла 26 июня 2023 г. на трассе М-5. Обвиняемый на Subaru Impreza выехал на встречную полосу, чем создал аварийно-опасную ситуацию для Hyundai ix35, водитель которого вынужден был выехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения. В результате Hyundai ушел в неуправляемый занос, оказался на встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit и фурой Scania. При этом водитель Subaru просто продолжил движение.

В результате на месте погибли водитель Hyundai и двое его несовершеннолетних пассажиров. Еще двое пассажиров, один из которых также несовершеннолетний, получили тяжкие травмы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места ДТП").

Суд приговорил водителя Subaru к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.