По решению Вячеслава Федорищева создан региональный штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада

Вечером 12 декабря в правительстве Самарской области создали штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Штаб будет развернут в здании правительства. В него войдут представители Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, министерства энергетики и ЖКХ, министерства транспорта, главы всех муниципальных образований. Первое заседание штаб состоится 12 декабря, в 22:00.

"Эту ночь мы с вами проводим на работе", — заявил губернатор, обращаясь к членам штаба.

Штаб будет контролировать ситуацию по всему региону. Это касается дорожной ситуации, а также работы систем ЖКХ, спецтехники.

"В первый серьезный снегопад мы должны все силы и средства на себе протестировать, лично все это пройти", — подчеркнул глава региона.

"Я бы хотел, чтобы каждый из вас показал мне, как он видит организацию такого рода штаба у себя на территории, как он распоряжается силами и средствами, как он анализирует ситуацию. Я хочу найти лучшую практику, а потом ее тиражировать по всем муниципальным образованиям. Рассчитываю, что каждый из вас построит эту работу достаточно системно, и мы будем обсуждать не штуки и не количество людей, которые пришли или ушли с работы, а конкретные ситуации, которые у вас возникают", — обратился он к главам городов и районов.

Отдельно Вячеслав Федорищев обратился к и. о. главы Самары Ивану Носкову. "Как глава города возьмите всю систему и вывернете ее наизнанку, покажите нам, всем жителям Самары, на что вы способны", — сказал Вячеслав Федорищев.