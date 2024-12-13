Самарец сдал на металлолом имущество РКС

В Самаре задержали 38-летнего мужчину по подозрению в краже имущества РКС. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее рабочие РКС закончили ремонт около дома на ул. Хасановской, собрали металлические ограждения и сложили на обочине, чтобы позже отвезти на другой объект. Однако к утру ограждений уже не было. Ущерб составил 50 тыс. рублей.
Полицейские разыскали пропажу в пункте приема металла. По версии правоохранителей, кражу совершил мужчина, который является дорожным работником в муниципальной организации. Он рассказал, что шел по улице, заметил ограждения и подумал, что они бесхозные. Затем мужчина в несколько заходов отнес их в пункт приема металла и сдал за 600 рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?