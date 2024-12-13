Самарец сдал на металлолом имущество РКС

В Самаре задержали 38-летнего мужчину по подозрению в краже имущества РКС. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее рабочие РКС закончили ремонт около дома на ул. Хасановской, собрали металлические ограждения и сложили на обочине, чтобы позже отвезти на другой объект. Однако к утру ограждений уже не было. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Полицейские разыскали пропажу в пункте приема металла. По версии правоохранителей, кражу совершил мужчина, который является дорожным работником в муниципальной организации. Он рассказал, что шел по улице, заметил ограждения и подумал, что они бесхозные. Затем мужчина в несколько заходов отнес их в пункт приема металла и сдал за 600 рублей.