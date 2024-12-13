Финалисты конкурса "Это у нас семейное" из Самарской области побывали в семейных путешествиях

Уже более 1700 финалистов конкурса "Это у нас семейное" побывали в семейных путешествиях. В туры по всей России — от Камчатки до Калининграда — они смогли отправиться благодаря выходу в финал самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Девять туристических направлений были подобраны для них программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Участники назвали лучшие туристические места для семейных путешествий и рассказали, почему совместные поездки сближают поколения.

Самым востребованным направлением у семей оказалась Камчатка — состоялось уже семь заездов, на втором месте тур в Сочи, замыкает тройку лидеров самый западный регион России — Калининградская область. Всего 300 команд — финалистов конкурса "Это у нас семейное" получили возможность отправиться в семейные путешествия по стране от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Участники выбирали один из маршрутов — это Камчатка, Сахалин, Приморье, Байкал, Калининградская, Мурманская области, Карелия и Санкт-Петербург, Татарстан, Сочи.

Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления: семья Литвинцевых, Шустовых побывали в Татарстане, семьи Выдриных, Фофановых и Вороновых, Утегеновых — на Камчатке, семья Бербасовых, Бочковых выбрали в качестве путешествия тур в Карелию, а семья Степановых, Хаминых познакомились с Сахалином.

"В путешествие поехали в полном составе семейной команды, зарегистрированной на конкурсе "Это у нас семейное". Из 11 человек в Петербурге первый раз в жизни побывали четверо, а в Карелии — девять человек. Наша семья благодарит организаторов конкурса "Это у нас семейное" и организаторов "Больше, чем путешествие", за прекрасную семейную поездку.

Это действительно "Больше, чем путешествие". Это еще и время, проведенное вместе, это новые семейные шутки, фотографии, новые знания, это эмоции. И конечно, огромное спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за создание конкурса "Это у нас семейное", за поддержку семей, за развитие традиционных семейных ценностей", — поделились впечатлениями семья Бербасовых, Бочковых.

"Впервые вместе с программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" мы организовали такие масштабные поездки семей. Это непростая задача — подготовить путешествия, которые были бы интересны и младшему поколению, и старшему. Семьи получили уникальную возможность исследовать новые туристические места, разделить восторг от природных красот друг с другом и убедиться, насколько прекрасны наша страна и живущие в ней люди. Теперь они вдохновляют других на путешествия всей семьей. Ведь многие считают, что очень сложно собраться в поездку таким большим составом, выбирают привычные места для отпуска, но ведь так здорово открывать для себя новые регионы и наши участники доказывают, что возможность провести время вне привычной обстановки делает общение с близкими более глубоким и качественным", — рассказала заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Все маршруты от "Больше, чем путешествие" составлены по единому стандарту программы гражданско-патриотического и общественно полезного детского и молодежного туризма. В каждом из туров предусмотрено обязательное наличие трех составляющих: образовательно-просветительской, туристической и полезной. Для участников семейных поездок дополнительно учли и интересы всех членов семьи — от самых юных путешественников до их дедушек и бабушек.

"Традиционно все поездки по программе от "Больше, чем путешествие" включают в себя экскурсии, образовательные лекции и мастер-классы, а также активности, во время которых участники вносят свой вклад в сохранение или развитие региона. Нам важно, чтобы в наших путешествиях люди не только увидели, как красива Россия, но и прониклись нашими общими духовно-нравственными ценностями. Для нас всех очень важны семейные ценности, и конкурс "Это у нас семейное" стал этому подтверждением. Мы постарались, чтобы всем поколениям было интересно, и дополнительно внедрили в наши туристические поездки новые форматы: семейные вечера, квесты и квизы для всей семьи", — отметила руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса — 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".