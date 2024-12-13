35 бойцов из Самарской области воспользовались возможностью списать долги по кредитам до 10 млн

С 1 декабря уже прекращено 35 исполнительных производств на основании заявлений, поданных военнослужащими, которые подписали контракт. Общая сумма списанных долгов составила 16,3 млн рублей. Еще 74 добровольца, вступивших в ряды ВС РФ, направили заявления в ГУФССП России по Самарской области, чтобы воспользоваться возможностью прекращения исполнительных производств по взысканию задолженности по кредитам.
1 декабря вступил в силу Федеральный закон о списании просроченных долгов по кредитам в размере до 10 млн руб. некоторым участникам специальной военной операции и их супругам. Этот закон расширил гарантии участников СВО и их близких: при заключении с 1 декабря контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн руб. прекращаются.
Для прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с этим вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику на пунктах отбора на военную службу по контракту. Подробности по телефонам: 8 846 266 38 42, 8 800 2019 117.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту