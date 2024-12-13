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Армия Общество

35 бойцов из Самарской области воспользовались возможностью списать долги по кредитам до 10 млн

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 декабря уже прекращено 35 исполнительных производств на основании заявлений, поданных военнослужащими, которые подписали контракт. Общая сумма списанных долгов составила 16,3 млн рублей. Еще 74 добровольца, вступивших в ряды ВС РФ, направили заявления в ГУФССП России по Самарской области, чтобы воспользоваться возможностью прекращения исполнительных производств по взысканию задолженности по кредитам.

1 декабря вступил в силу Федеральный закон о списании просроченных долгов по кредитам в размере до 10 млн руб. некоторым участникам специальной военной операции и их супругам. Этот закон расширил гарантии участников СВО и их близких: при заключении с 1 декабря контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн руб. прекращаются.

Для прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с этим вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику на пунктах отбора на военную службу по контракту. Подробности по телефонам: 8 846 266 38 42, 8 800 2019 117.

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