Школьник из Самарской области стал победителем Международной естественно-научной олимпиады среди юниоров

В Румынии подвели итоги 21-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. С высокими результатами ребят поздравили заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

"Поздравляем наших школьников — медалистов Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Они соревновались сразу в трех учебных предметах: физике, химии и биологии. Высокие результаты победителей и призеров показывают, что юное поколение способно внести вклад в обеспечение технологического лидерства страны, развиваясь одновременно в нескольких направлениях. Желаю ребятам реализации талантов и успехов!" — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

"Поздравляю нашу сборную с заслуженными наградами на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Своим примером вы вдохновляете сверстников изучать физику, химию и биологию, участвовать в соревнованиях и побеждать. Мы уделяем большое внимание популяризации естественно-научных предметов, и ваш выбор обязательно станет залогом будущих профессиональных успехов", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. Среди обладателей золотой медали — учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей Илья Бинкин. Также Илья получил специальный приз за глубокие знания в физике.

Команда российской сборной формировалась по результатам, которые показали ребята на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по результатам учебно-тренировочных сборов Минпросвещения России, которые проходили на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 г. для повышения интереса учеников к естественным наукам. Состязание включает три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

В ходе олимпиады ребята выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Они также проводили междисциплинарные исследования.