Два самарца получили по 20 лет колонии за производство мефедрона

Самарский областной суд вынес приговор двум участникам ОПГ, занимавшейся производством наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2020 г. два жителя региона под руководством неизвестного оборудовали в автосервисе на территории Большеглушицкого района лабораторию по производству мефедрона. Подозреваемых задержали, когда они перевозили 1,2 кг наркотика. Позже у них изъяли еще 7,5 кг мефедрона.

На основании вердикта присяжных суд приговорил одного из обвиняемых к 20 годам, а второго - к двадцати с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфисковали автомобиль, здание автосервиса и земельный участок.