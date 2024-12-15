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Общество

Комик из Самары выиграл 1 млн руб. на шоу "Битва за время"

МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Карим Курмангалиев занял третье место в финале масштабного юмористического шоу "Битва за время" в VK Видео и выиграл 1 млн рублей. Он впечатлил звездное жюри — Антона Шастуна, Игоря Джабраилова и Дениса Дорохова.

Согласно правилам проекта, у участников есть только одна минута на выступление, а если судьям нравится происходящее на сцене, они будут добавлять минуты к таймеру. Комики, которые получат в финале от всех трех жюри "да", будут претендентами на победу.

Перед своим выступлением Карим поделился впечатлениями от участия в шоу: "Я выступаю в жанре пародии неудовлетворительного качества. Вначале я вообще не понимал, куда пришел. Я знал, что здесь будет, но не понимал, как это работает. С каждым выступлением, конечно, когда ты видишь, что тебе опытные люди говорят: "Слушай, а у тебя получается", ты внутри себя думаешь: "Ну, наверное, они говорят правду". Есть ли желание победить? Конечно, есть. Конечно, когда вот такой маленький шажочек остается, уже воображаешь себе… Пародии нельзя повторять, и еще я их по чуть-чуть показываю, то есть персонажи просто "тратятся" очень легко. На финал, конечно, будут заготовлены какие-то особенные приколюхи".

В своем номере Карим показал пародии на Басту, рэпера Хаски, Антона Лапенко, Виктора Цоя и других известных личностей.

Игорь Джабраилов похвалил самарца: "Во-первых, и до этого выступления ты мне очень сильно нравился. Пародия на Азамата… Я сильно смеялся, показывал Азамату. Он говорит: "Вообще не похоже". Это значит капец похоже! Поэтому, не разочаровал. Очень рад тебя видеть. Красавчик. Очень смешно. Спасибо".

Все члены жюри сказали ему "да". Во время подведения итогов судьи решили разделить приз 6 млн руб. на три места. Таким образом, Карим, заняв третью позицию, получил 1 млн рублей. 

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