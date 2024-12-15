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Преступления Происшествия

В Тольятти обокрали "Спортмастер"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивную одежду в торговом центре, который заявил, что с витрины торговой точки пропал товар. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 20 тыс. рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий.

Узнав в злоумышленнике ранее судимого 37-летнего местного жителя оперуполномоченные доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что куртку похитил, надев под свою одежду, после чего продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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