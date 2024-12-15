В Тольятти обокрали "Спортмастер"

Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения.
В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивную одежду в торговом центре, который заявил, что с витрины торговой точки пропал товар. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 20 тыс. рублей.
Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий.
Узнав в злоумышленнике ранее судимого 37-летнего местного жителя оперуполномоченные доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что куртку похитил, надев под свою одежду, после чего продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?