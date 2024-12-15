Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Самару, экстренно приземлился в Шереметьево

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Самару, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. По информации очевидцев, одному из пассажиров на борту стало плохо.
Рейс 5N-531 авиакомпании "Смартавиа" должен был вылететь из аэропорта Пулково в 09:40 (мск), однако задержался на полтора часа. После взлета, спустя 30-40 минут, командир экипажа объявил об экстренной посадке воздушного судна в Москве.
Самолет до сих пор находится в Москве. К пассажиру прибыли врачи, которые оказали ему необходимую помощь на месте, а затем увезли на "скорой".
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