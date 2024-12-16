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АвтоВАЗ поднял цены, несмотря на обещание не делать этого до конца 2024 года

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ поднял цены на автомобили. Так, ценник на Niva Travel в комплектации Classic стартует от 1 334 000 рублей. Это на 20 тыс. руб. дороже, чем было.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Напомним, что президент автозавода Максим Соколов обещал до конца года не индексировать цены на автомобили. 

https://www.lada.ru Цена в начале декабря 2024 года

Comfort теперь дороже на 37 тыс. рублей. За Black просят на 35 тыс. больше. Также возросли цены и на другие комплектации:на 38 тыс. рублей. 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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