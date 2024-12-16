АвтоВАЗ поднял цены, несмотря на обещание не делать этого до конца 2024 года

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АвтоВАЗ поднял цены на автомобили. Так, ценник на Niva Travel в комплектации Classic стартует от 1 334 000 рублей. Это на 20 тыс. руб. дороже, чем было.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа