Заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти. Информацию об этом подтвердили Волга Ньюс в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Дроботов до недавнего времени был первым заммэра Тольятти, а также исполнял обязанности главы города после отставки Николая Ренца. С ноября и.о. мэра трудится Илья Сухих, ранее возглавлявший Жигулевск.

Напомним, Андрей Дроботов был назначен заместителем главы Тольятти по имуществу и градостроительству в мае 2022 года. На тот момент его общий трудовой стаж составлял 28 лет. До назначения на пост Дроботов работал на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанк".