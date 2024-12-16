Заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти. Информацию об этом подтвердили Волга Ньюс в пресс-службе городской администрации.
Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Дроботов до недавнего времени был первым заммэра Тольятти, а также исполнял обязанности главы города после отставки Николая Ренца. С ноября и.о. мэра трудится Илья Сухих, ранее возглавлявший Жигулевск.
Напомним, Андрей Дроботов был назначен заместителем главы Тольятти по имуществу и градостроительству в мае 2022 года. На тот момент его общий трудовой стаж составлял 28 лет. До назначения на пост Дроботов работал на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанк".
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.