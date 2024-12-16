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Муниципалитеты Власть и политика

Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ.ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти. Информацию об этом подтвердили Волга Ньюс в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Дроботов до недавнего времени был первым заммэра Тольятти, а также исполнял обязанности главы города после отставки Николая Ренца. С ноября и.о. мэра трудится Илья Сухих, ранее возглавлявший Жигулевск.

Напомним, Андрей Дроботов был назначен заместителем главы Тольятти по имуществу и градостроительству в мае 2022 года. На тот момент его общий трудовой стаж составлял 28 лет. До назначения на пост Дроботов работал на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 г. являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанк".

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