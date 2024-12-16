Автобус врезался в столб в Тольятти, пострадали пятеро

В понедельник, 16 декабря, в Тольятти автобус попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:20 водитель автобуса МАЗ, поворачивая на ул. 50 лет Октября, не справился с управлением и врезался в световую опору.

В автобусе находилось 20 человек, пятеро из них пострадали, в том числе восьмилетняя девочка.

В связи с аварией прокуратура начала проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Также доследственную проверку начало и региональное СУ СК.