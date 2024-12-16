Водитель "Газели" пострадал из-за столкновения с фурой под Тольятти

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В понедельник, 16 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с "Газелью" и фурой. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области