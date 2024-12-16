Проекты премии "Серебряный Лучник - Самара" оценят восемнадцать экспертов

В состав жюри регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей, по традиции, включены представители разных сфер отрасли коммуникаций. Экспертами самарского "Лучника" выступят ведущие PR-специалисты, маркетологи, представители органов государственной власти, вузов, СМИ, учреждений культуры.

"Важнейшая задача организаторов премии - обеспечить объективную оценку конкурсных проектов. Именно поэтому состав экспертов так многочислен и многолик по профессиональным компетенциям. Эти два фактора гарантируют объективность итоговой оценки", - комментирует состав экспертного совета исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Эксперты приступят к оценке проектов в январе после завершения сбора конкурсных проектов. Оценка работ производится по таким критериям, как актуальность и сложность заявленных коммуникативных целей, наличие стратегического подхода к планированию проекта, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных инструментов. Победители определяются по сумме баллов, выставленных всеми экспертами независимо друг от друга в специальной онлайн-системе голосования.

Сбор заявок от участников регионального этапа продлится до 20 декабря на официальном сайте премии luchnik.ru.

По факту заполнения заявки участники получают на почту, с которой была отправлена заявка, пароль от личного кабинета. Загрузить описание проекта можно до 15 января 2025 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Подведение итогов и награждение победителей премии "Серебряный Лучник - Самара" состоится в феврале 2025 года на площадке информационного партнера регионального этапа - ГТРК "Самара". Также в числе информпартнеров самарского "Лучника" - Самарское областное вещательное агентство, ИА "Волга Ньюс", "Коммерсантъ-Волга", "КП-Самара", "Аргументы и Факты".