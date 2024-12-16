Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами

В технопарке "Жигулевская долина" прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка.

Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и др.

Развитие технологического и инновационного бизнеса - одно из приоритетных направлений для команды региона. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания "НУКА НИК" с проектом высокотехнологичных продуктов нового поколения. Технологическая новизна заключается в использовании инновационных методов переработки, обработки и производства продуктов на основе риса, которые могут стать альтернативой многим популярным продуктам с высоким содержанием сахара, глютена или молочных продуктов. Это позволяет создавать диетические и гипоаллергенные версии традиционных продуктов.

Еще одним резидентом станет компания "Поларис" с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда.

"Жигулевская долина" входит в тройку лучших технопарков, по эффективности занимая второе место в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Комплексный подход к работе с такими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень", - сообщил Дмитрий Богданов.

Резиденты получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. "Жигулевская долина" - региональный оператор фонда "Сколково" и региональный партнер АНО "Агентство по технологическому развитию"; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнерами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.

"Наша задача как оператора инновационной деятельности состоит в том, чтобы помогать превращать стартапы в инновационный бизнес. Для этого экосистема технопарка обладает всем необходимым арсеналом возможностей", - отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Резиденты на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулевской долины". Им доступны бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.