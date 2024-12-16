Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами

В технопарке "Жигулевская долина" прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка.
Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и др.
Развитие технологического и инновационного бизнеса - одно из приоритетных направлений для команды региона. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания "НУКА НИК" с проектом высокотехнологичных продуктов нового поколения. Технологическая новизна заключается в использовании инновационных методов переработки, обработки и производства продуктов на основе риса, которые могут стать альтернативой многим популярным продуктам с высоким содержанием сахара, глютена или молочных продуктов. Это позволяет создавать диетические и гипоаллергенные версии традиционных продуктов.
Еще одним резидентом станет компания "Поларис" с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда.
"Жигулевская долина" входит в тройку лучших технопарков, по эффективности занимая второе место в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Комплексный подход к работе с такими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень", - сообщил Дмитрий Богданов.
Резиденты получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. "Жигулевская долина" - региональный оператор фонда "Сколково" и региональный партнер АНО "Агентство по технологическому развитию"; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнерами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.
"Наша задача как оператора инновационной деятельности состоит в том, чтобы помогать превращать стартапы в инновационный бизнес. Для этого экосистема технопарка обладает всем необходимым арсеналом возможностей", - отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.
Резиденты на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулевской долины". Им доступны бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?