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Власть и политика

В Самаре выбрали лучших кадровиков страны

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти тысяча специалистов из 56 регионов страны приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший специалист в области кадрового менеджмента", организованном министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 19 кадровых специалистов со всей страны приехали в Самару на торжественную церемонию награждения победителей. Для победителей конкурса была проведена экскурсия по Самаре с посещением филиала Третьяковской галереи, организована деловая программа.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Конкурс впервые прошел в Самарской области в 2016 г. как региональный, а затем стал всероссийским. В нем пять номинаций: "Трудовое законодательство и документационное обеспечение работы с персоналом", "Обеспечение занятости", "Деятельность по обеспечению организации персоналом", "Деятельность по развитию и оценке персонала", "Операционное и стратегическое управление персоналом".

"Количество участников ежегодно растет, в этом году мы побили рекорд предыдущих лет: поступило почти 1000 заявок из 56 регионов России, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. -  Интерес к конкурсу велик, и надеемся, что в следующем году участников станет еще больше. Почему сейчас это важно? Потому что трудовые ресурсы ограничены по всей России, работодатели ищут новые пути привлечения и удержания сотрудников".

Соревновательная часть конкурса проходила онлайн, участникам предлагалось решить тест и кейсы с актуальными задачами. Члены жюри отмечают, что специалисты подходили к вопросам с интересом и творчески.

"Ответы, которые давали участники конкурса, были достаточно интересными, - отметила доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского государственного университета, член конкурсной комиссии Вера Васяйчева. - Не только участники во время конкурса совершенствуются, мы тоже профессионально растем, проверяя задания. Сложно было выбрать лучших".

Руководитель отдела подбора персонала Ирина Чемис из Кемеровской области участвовала в конкурсе впервые. Она заняла первое место в номинации "Деятельность по обеспечению организации персоналом".

"Представляю угольную промышленность Кузбасса, "Новую Горную Управляющую компанию", - поделилась Ирина Чемис. - Участвую в конкурсе, чтобы обобщить свой опыт, попробовать свои силы в решении новых нестандартных задач, чему-то научиться у коллег. Перед нами, как и перед другими коллегами, стоит задача привлечения кадров и закрепления их на предприятии. Мы активно работаем со службой занятости, с профессиональными учебными заведениями, организовываем целевое обучение, внедряем социальные программы".

Победителями и призерами стали:

Номинация "Трудовое законодательство и документационное обеспечение работы с персоналом"

1 место - Юлия Николаевна Половникова, Иркутская область

2 место - Фарит Рамилевич Муртазин, Самарская область

3 место - Женни Олеговна Карпова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Номинация "Обеспечение занятости"

1 место - Евгения Александровна Тимошкина, Иркутская область

2 место - Альбина Камиловна Фатхуллина, Республика Татарстан

3 место - Ирина Григорьевна Седелкина, Самарская область

Номинация "Деятельность по обеспечению организации персоналом"

1 место - Ирина Васильевна Чемис, Кемеровская область - Кузбасс

2 место - Светлана Васильевна Назарова, Пермский край

3 место - Евгения Геннадьевна Беляева, Самарская область

Номинация "Деятельность по развитию и оценке персонала"

1 место - Дарья Михайловна Галкина, г. Санкт Петербург

2 место - Анастасия Владимировна Новикова, Самарская область

3 место - Светлана Хабировна Алиева, Республика Татарстан

Номинация "Операционное и стратегическое управление персоналом"

1 место - Анна Дмитриевна Степанова, Иркутская область.

2 место - Светлана Андреевна Данилова, г. Санкт-Петербург

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