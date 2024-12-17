"Нас сейчас прослушивают, не могу говорить": жительницу Тольятти уберегли от мошенников сотрудники банка

В конце октября в один из банков Тольятти обратилась 48-летняя местная жительница. Она хотела оформить кредит под неясные цели, и сотрудники банка заподозрили, что ее могут обманывать мошенники, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Позвонив женщине, неизвестный телефонный абонент настоятельно порекомендовал спасти деньги, дополнить их кредитом и перевести на "безопасный счет". Женщина, действуя по инструкции злоумышленников, попыталась оформить кредит на сумму свыше ста тысяч рублей.

Благодаря бдительности сотрудника банка и оперативным действиям полицейских она смогла избежать ненужных трат и сохранить свои средства.

"Я обратил внимание на тревожное состояние клиентки. Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, которые на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка, как действовать в подобной ситуации, я уточнил, для чего так срочно понадобилась такая сумма, — рассказывает представитель финансового учреждения Роман Габилович. — Женщина сначала сказала, что на лечение, потом на ремонт, а в конце призналась, что нас сейчас прослушивают, и ей запретили что-либо говорить. Когда я услышал ответ, вызвал полицию и приостановил действия по обслуживанию клиента. Только после общения с сотрудниками полиции женщина поняла, что она чуть было не стала жертвой мошенников".