"Нас сейчас прослушивают, не могу говорить": жительницу Тольятти уберегли от мошенников сотрудники банка

В конце октября в один из банков Тольятти обратилась 48-летняя местная жительница. Она хотела оформить кредит под неясные цели, и сотрудники банка заподозрили, что ее могут обманывать мошенники, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Позвонив женщине, неизвестный телефонный абонент настоятельно порекомендовал спасти деньги, дополнить их кредитом и перевести на "безопасный счет". Женщина, действуя по инструкции злоумышленников, попыталась оформить кредит на сумму свыше ста тысяч рублей.
Благодаря бдительности сотрудника банка и оперативным действиям полицейских она смогла избежать ненужных трат и сохранить свои средства.
"Я обратил внимание на тревожное состояние клиентки. Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, которые на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка, как действовать в подобной ситуации, я уточнил, для чего так срочно понадобилась такая сумма, — рассказывает представитель финансового учреждения Роман Габилович. — Женщина сначала сказала, что на лечение, потом на ремонт, а в конце призналась, что нас сейчас прослушивают, и ей запретили что-либо говорить. Когда я услышал ответ, вызвал полицию и приостановил действия по обслуживанию клиента. Только после общения с сотрудниками полиции женщина поняла, что она чуть было не стала жертвой мошенников".
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???