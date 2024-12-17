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Экономика и бизнес

Участники стратегической сессии обсудили региональную стратегию НТР

ТОЛЬЯТТИ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 декабря, на площадке технопарка "Жигулевская долина" прошла стратегическая сессия "Разработка региональной стратегии научно-технологического развития" под председательством вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

Работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах ведется в РФ с 2023 года. В 20 пилотных субъектах, в числе которых Самарская область, завершается подготовка госпрограмм НТР. При этом регион, в зависимости от собственных приоритетов и задач, может сконцентрироваться на отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в валовой региональный продукт.

Стратегическая сессия была посвящена обсуждению подходов индустриальных компаний к разработке региональной стратегии НТР.

Открывая встречу, вице-губернатор акцентировал внимание на ключевых задачах региона, которые обозначил губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в число важнейших стратегических направлений развития региона входит развитие науки, в связи с чем в структуре органов региональной власти планируется создание министерства науки и высшего образования — точки сбора технологических проектов, которые реализуются университетами совместно с индустриальными партнерами.

"Задача региона — обозначить ключевые разработки, в которых мы заинтересованы, — подчеркнул Антон Емельяненко. — Для этого мы должны будем перестроить систему науки в регионе. Это касается и научных учреждений, и университетов, и научно-исследовательских центров наших предприятий — для того чтобы разработки, которые куются в наших лабораториях, были востребованы как реальным сектором экономики, так и государством".

Среди участников стратегической сессии — крупные инжиниринговые и производственные компании, представители новой отрасли региона — БАС, компания "Иннопрактика" (Москва), структура РАН — Физический институт Академии наук, представители образовательного и научного сообщества из Самары и Тольятти.

Сессия началась с установочного доклада руководителя технопарка "Жигулевская долина" Александра Сергиенко. В нем были сформулированы возможные подходы к разработке региональной стратегии НТР как элемента национальной стратегии НТР, которая была утверждена президентом России в начале 2024 года (Указ № 145 от 28.02.2024 г.). Путь от модели поддержки инноваций к модели экосистемы технологического предпринимательства, который проходит технопарк "Жигулевская долина", является лучшей практикой, что подтверждается лидерством технопарка в национальных рейтингах России. При этом экономические показатели работы растут: технопарк как инфраструктура поддержки инноваций Самарского региона обеспечит по итогам 2024 года 300% возврата бюджетных инвестиций в ее создание. Такой подход к формированию региональной модели НТР предложено включить в перечень инструментов ее разработки.

Команда "Жигулевской долины" внесла на рассмотрение участников сессии новый, разработанный для региональной стратегии НТР индекс целостности НТР. Это универсальный инструмент сбалансированной оценки проектов — кандидатов для включения в региональную стратегию НТР, а также построения рейтинга. Весовые коэффициенты учитывают новизну технологий, их локализацию в регионе, партнерство индустрии и науки, влияние на ВРП, соответствие указам президента и другие показатели.

"Жигулевская долина" как сообщество экосистемы инновационной деятельности региона принимает непосредственное участие в новых инициативах и перспективных проектах региона и готова переносить свои лучшие практики на задачи технологического развития региона", — подытожил свой доклад Александр Сергиенко.

В ходе сессии были заслушаны точки зрения компаний, успешно реализующих свои технологические проекты в регионе, и подняты разноплановые вопросы: о необходимости консолидации науки и промышленности, острой нехватке квалифицированных кадров, оттоке талантливой молодежи из региона. Были высказаны предложения индустриальных компаний по введению мер поддержки, которые смогут сделать Самарскую область привлекательной для студентов и молодых ученых.

"Стратегические сессии — цикл встреч, в которых мы выступаем и площадкой для дискуссий, и организатором сутевых аспектов для обсуждения. Пересборка системы поддержки инноваций и технологических стартапов в регионе должна соответствовать стратегии НТР России и, согласно поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, осуществляться с разработкой региональной стратегии НТР. Эта стратегия должна вобрать в себя лучшие практики, наработанные в этом инновационном сегменте экономики", — сказал руководитель технопарка "Жигулевская долина".

Следующие стратсессии состоятся уже в ближайшие дни, их тема — региональная стратегия НТР, участники, проекты, инновационные и экономические эффекты для региона и страны.

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