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Общество

С 13 января электропоезд "Ласточка" будет ходить до Новокуйбышевска

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 января движение скоростного электропоезда "Ласточка", следующего по маршруту Тольятти — Самара, будет продлено до станции Новокуйбышевская. Такое поручение было дано губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по итогам совещания с руководством Куйбышевской железной дорогой в июне 2024 года.

На организацию пригородных железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 году на эти цели выделены средства в размере 774 млн рублей.

В пути следования нового маршрута "Ласточки" предусмотрены остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги. Курсировать электропоезда по маршруту Тольятти — Самара — Новокуйбышевская будут ежедневно 3 раза в день. Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская — 20 минут). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.

В зависимости от пиковых загрузок "Ласточки" будут курсировать пятивагонными или десятивагонными составами. В современных электропоездах есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

"Ласточки" адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — в них есть специализированные места, оборудованные креплениями для инвалидных колясок.

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти — Самара — Новокуйбышевская можно с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость разового билета от Самары до станции Новокуйбышевская — 57,4 руб. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) правительством Самарской области введены льготы — цена разового билета будет снижена на 50%.

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