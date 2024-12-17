АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение резервуара в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после технического перевооружения резервуар для хранения нефти объемом 10 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции в Самарской области.
Работы выполнялись с мая 2023 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель выполненных работ — обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации производственного объекта.
Решение о техперевооружении емкости было принято по результатам технического освидетельствования. На резервуаре диаметром 34 м c высотой стенки около 12 м заменены листы днища и металлоконструкции весом почти 15 т, а также смонтирован новый блочный алюминиевый понтон весом 9,8 т, проведен ремонт площадок обслуживания. Выполнено устранение дефектов. Нанесено защитное внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие резервуара на площади почти 6 тыс. кв. м. Кроме того, выполнена замена основного и вспомогательного технологического оборудования.
По окончании работ проведены гидравлические испытания резервуара с целью его проверки на прочность и герметичность, а также проверка хода понтона до максимального уровня взлива, осуществлено комплексное опробование всех систем. Отклонений в работе оборудования не выявлено.
При проведении работ соблюдались требования нормативно-технической документации ПАО "Транснефть", были обеспечены меры охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности. Техперевооружение резервуара позволит продлить срок его эксплуатации еще на 10 лет.
Обновление резервуарных парков перекачивающих станций — одно из важных направлений реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга", направленное на повышение промышленной, пожарной и экологической безопасности производственных объектов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее