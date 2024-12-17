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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение резервуара в Самарской области

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после технического перевооружения резервуар для хранения нефти объемом 10 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции в Самарской области.

Работы выполнялись с мая 2023 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель выполненных работ — обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации производственного объекта.

Решение о техперевооружении емкости было принято по результатам технического освидетельствования. На резервуаре диаметром 34 м c высотой стенки около 12 м заменены листы днища и металлоконструкции весом почти 15 т, а также смонтирован новый блочный алюминиевый понтон весом 9,8 т, проведен ремонт площадок обслуживания. Выполнено устранение дефектов. Нанесено защитное внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие резервуара на площади почти 6 тыс. кв. м. Кроме того, выполнена замена основного и вспомогательного технологического оборудования.

По окончании работ проведены гидравлические испытания резервуара с целью его проверки на прочность и герметичность, а также проверка хода понтона до максимального уровня взлива, осуществлено комплексное опробование всех систем. Отклонений в работе оборудования не выявлено.

При проведении работ соблюдались требования нормативно-технической документации ПАО "Транснефть", были обеспечены меры охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности. Техперевооружение резервуара позволит продлить срок его эксплуатации еще на 10 лет.

Обновление резервуарных парков перекачивающих станций — одно из важных направлений реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга", направленное на повышение промышленной, пожарной и экологической безопасности производственных объектов.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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