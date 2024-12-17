Директора детского лагеря из Самарской области осудили за выпавшего из окна ребенка

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор директору оздоровительного лагеря, которую обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в 2023 г. женщина не приняла меры для установки на окнах ограничителей, не позволяющих полностью их открыть. В результате семилетняя девочка выпала из окна и получила тяжкие травмы.
Суда назначил женщине два года лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года. Также с нее взыскали компенсацию морального вреда - 1 млн рублей.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...