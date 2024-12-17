Директора детского лагеря из Самарской области осудили за выпавшего из окна ребенка

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор директору оздоровительного лагеря, которую обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 2023 г. женщина не приняла меры для установки на окнах ограничителей, не позволяющих полностью их открыть. В результате семилетняя девочка выпала из окна и получила тяжкие травмы.

Суда назначил женщине два года лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года. Также с нее взыскали компенсацию морального вреда - 1 млн рублей.