Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком под Тольятти

Во вторник, 17 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

29-летний водитель ВАЗ-2114 двигался по трассе Тольятти — Димитровград. При обгоне он столкнулся на встречной полосе с фурой MAN.

В результате водитель легковушки погиб на месте до приезда "скорой помощи". Также пострадал водитель большегруза. Его госпитализирован.

Позже выяснилось, что в легковушке был 16-летний пассажир. Его также госпитализировали.