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Общество

Кадровый центр Самарской области - в числе призеров всероссийского конкурса

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников и команд службы занятости страны. Среди победителей - команда Кадрового центра из Самарской области.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

В этом году оргкомитет определил победителей в трех номинациях: "Лучший специалист ЦЗН", "Лучший ЦЗН России" и "Лучший проект". Всего на федеральный этап конкурса в этом году было подано 135 заявок из 64 регионов.

"Мы видим, что интерес к нашему конкурсу от года к году растет. Если в год старта конкурса к нам поступило 109 заявок, то в этом году их количество выросло до 135. Расширяется география конкурса. О своем участии заявили центры занятости из 64 регионов. В этом году по сравнению с первым годом увеличилось количество субъектов, претендующих на победу сразу в трех номинациях. Центры занятости превращаются в полноценные кадровые центры. Это особенно актуально сейчас, когда служба занятости страны проходит через проект комплексной модернизации и внедряет новые форматы услуг и сервисов", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин.

Представители Службы занятости Самарской области заняли сразу два вторых места в номинациях "Лучший проект" и "Лучший центр занятости".

Оргкомитет конкурса отметил в числе лучших проектов клуб "Работа для СВОих" Кошкинского района. Это был первый такой клуб, созданный в России. Его задача - адресная поддержка участников специальной военной операции и их родных. Сейчас в регионе 16 клубов "Работа для СВОих" в клубах нацелена на помощь военнослужащим в предоставлении профессиональных карьерных консультаций, на организацию профессионального обучения, успешное трудоустройство и интеграцию в общество. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому участнику, это не только сообщество для поиска работы, но и пространство для общения, обмена опытом и поддержки.

Одним из лучших центров занятости второго уровня стал территориальный центр занятости Новокуйбышевска. После модернизации в 2023 году он работает под брендом Кадрового центра "Работа России", оказывая услуги гражданам и работодателям с учетом индивидуальных потребностей.

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