ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку самых привлекательных инвестплощадок России

Сегодня, 17 декабря, в пресс-центре ТАСС Минэкономразвития России и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России представили итоги VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Особая экономическая зона "Тольятти" заняла третью строчку рейтинга, став одной из самых привлекательных инвестиционных площадок страны.

"При составлении рейтинга учитывались многие параметры, среди которых: количество резидентов, объем инвестиций, наличие льгот и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ и многие другие. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку работы нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Впереди — новые цели и амбициозные задачи", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Цель рейтинга — определить наиболее эффективные ОЭЗ, обеспечивающие инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Всего эксперты оценивали 33 особых экономических зоны из 27 регионов России. "Рейтинг также служит инструментом для совершенствования работы региональных властей по улучшению инвестиционного климата и разработке мер поддержки бизнеса", — отметил директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" реализуют свои проекты 40 резидентов, 20 из которых уже запустили свои предприятия в работу. Компании-инвесторы представляют 10 отраслей: пищепром, машиностроение, фармацевтика, металлообработка и другие. Они уже вложили в реализацию своих проектов 53 млрд рублей, создали 3000 рабочих мест.

Общая площадь инвестплощадки составляет 643 га. В настоящее время идет активное строительство третьей очереди ОЭЗ. В планах — запустить ее в начале 2026 года.

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