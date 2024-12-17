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Государство и Бизнес Экономическая политика

ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку самых привлекательных инвестплощадок России

ТОЛЬЯТТИ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 17 декабря, в пресс-центре ТАСС Минэкономразвития России и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России представили итоги VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Особая экономическая зона "Тольятти" заняла третью строчку рейтинга, став одной из самых привлекательных инвестиционных площадок страны.

"При составлении рейтинга учитывались многие параметры, среди которых: количество резидентов, объем инвестиций, наличие льгот и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ и многие другие. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку работы нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Впереди — новые цели и амбициозные задачи", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Цель рейтинга — определить наиболее эффективные ОЭЗ, обеспечивающие инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Всего эксперты оценивали 33 особых экономических зоны из 27 регионов России. "Рейтинг также служит инструментом для совершенствования работы региональных властей по улучшению инвестиционного климата и разработке мер поддержки бизнеса", — отметил директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" реализуют свои проекты 40 резидентов, 20 из которых уже запустили свои предприятия в работу. Компании-инвесторы представляют 10 отраслей: пищепром, машиностроение, фармацевтика, металлообработка и другие. Они уже вложили в реализацию своих проектов 53 млрд рублей, создали 3000 рабочих мест.

Общая площадь инвестплощадки составляет 643 га. В настоящее время идет активное строительство третьей очереди ОЭЗ. В планах — запустить ее в начале 2026 года.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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