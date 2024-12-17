Силовики провели обыски в педуниверситете в Самаре

Правоохранители пришли с оперативными мероприятиями в Самарский государственный социально-педагогический университет. По предварительной информации, они изъяли документы для изучения.
При этом источники связывают визит силовиков с тем, что ранее в вузе работал зампред Самарской губдумы Александр Милеев. Последний покинул пост проректора СГСПУ в сентябре 2024 года. В вузе пояснили, что он уволен. Комментарии самого Милеева получить не удалось. Известно, что он стал проректором по инфраструктурному развитию СГСПУ в январе 2011 года.
Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил Александра Милеева на мероприятие под названием "Очная ставка". Кроме Милеева приглашены предприниматель Владимир Аветисян и футбольный агент Павел Андреев. Предполагается, что приглашенные могут услышать вопросы о своей деятельности. "Очная ставка" запланирована на 19 декабря.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???