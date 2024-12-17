Силовики провели обыски в педуниверситете в Самаре

Правоохранители пришли с оперативными мероприятиями в Самарский государственный социально-педагогический университет. По предварительной информации, они изъяли документы для изучения.

При этом источники связывают визит силовиков с тем, что ранее в вузе работал зампред Самарской губдумы Александр Милеев. Последний покинул пост проректора СГСПУ в сентябре 2024 года. В вузе пояснили, что он уволен. Комментарии самого Милеева получить не удалось. Известно, что он стал проректором по инфраструктурному развитию СГСПУ в январе 2011 года.

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил Александра Милеева на мероприятие под названием "Очная ставка". Кроме Милеева приглашены предприниматель Владимир Аветисян и футбольный агент Павел Андреев. Предполагается, что приглашенные могут услышать вопросы о своей деятельности. "Очная ставка" запланирована на 19 декабря.