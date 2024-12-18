На Мехзаводе из горящего жилого дома эвакуировали 20 человек

Во вторник, 17 декабря, в 19:46 на ул. 4 квартал, 9 в пос. Мехзавод Красноглинского района Самары произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В 20.06 пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. Для тушения пожара привлекались 42 специалиста и 8 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями было эвакуировано 20 человек.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !