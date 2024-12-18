Завершилось банкротство Волжского социального банка, длившееся более 11 лет

В понедельник, 16 декабря, Арбитражный суд Самарской области завершил процедуру банкротства в отношении ООО "Коммерческий Волжский социальный банк" (ВСБ), длившуюся с 2013 года.
Напомним, ВСБ лишился лицензии 2 декабря 2013 года. К тому времени банк несколько раз приостанавливал операционную деятельность, а 20 ноября 2013 года председатель правления Валерий Кучканов был найден мертвым в своем доме с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия обнаружили травматический пистолет, из которого, предположительно, застрелился Кучканов.
Впоследствии Агентство по страхованию вкладов сообщало, что инвентаризация имущества ВСБ выявила недостачу в размере 1,3 млрд рублей.
3 февраля 2014 г. арбитражный суд признал ВСБ банкротом. Крупнейшими кредиторами банка на тот момент являлись Самарский областной фонд жилья и ипотеки (более 198 млн руб.) и ОАО "Корпорация развития Самарской области" (около 200 млн рублей).
Возбуждалось уголовное дело по факту хищений в банке. По версии следствия, с июня 2011 г. по ноябрь 2013 г. один из учредителей и руководитель банка вместе с неизвестными заключил фиктивные кредитные договоры и похитил у учреждения более 1,9 млрд рублей.
До суда дело дошло только в 2023 году. В итоге Кучканова признали виновным и прекратили уголовное дело в связи с его смертью.
По данным Агентства по страхованию вкладов, кредиторам первой очереди было выплачено чуть более 1 млрд рублей. А общий объем их требований составляет более 1,5 млрд рублей. По программе страхования вкладов компенсации составили 1,26 млрд рублей.
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