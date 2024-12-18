В поселке Курумоч санитарные службы сносят кошачьи домики

В поселке Курумоч Волжского района под угрозой сноса оказались кошачьи домики, которые местные жители ставят для обогрева бездомных животных в преддверии наступающих морозов.

Предупреждение о том, что домики будут снесены, появилось в местном телеграм-канале в среду, 17 декабря. Предположительно, автор сообщения - сотрудница местной администрации.

"Предупреждение! Сегодня Роспотребнадзор в адрес администрации сельского поселения Курумоч вынес предписание, санкции: штраф 250 тысяч рублей. Срок устранения нарушения установлен: 24 часа. Внимание! Завтра, 19.12.24, сооружение "Кошачий домик" будет демонтировано и вывезено на площадку ТКО! Лица, заинтересованные в судьбе животных, заберите животных", - пишет автор, попросив односельчан воздержаться от комментариев.

К сообщению прилагалось фото, на котором две небольшие коробки стоят возле теплотрассы. Получить комментарии у автора сообщения и главы поселения к моменту публикации не удалось.