В поселке Курумоч санитарные службы сносят кошачьи домики

В поселке Курумоч Волжского района под угрозой сноса оказались кошачьи домики, которые местные жители ставят для обогрева бездомных животных в преддверии наступающих морозов.
Предупреждение о том, что домики будут снесены, появилось в местном телеграм-канале в среду, 17 декабря. Предположительно, автор сообщения - сотрудница местной администрации.
"Предупреждение! Сегодня Роспотребнадзор в адрес администрации сельского поселения Курумоч вынес предписание, санкции: штраф 250 тысяч рублей. Срок устранения нарушения установлен: 24 часа. Внимание! Завтра, 19.12.24, сооружение "Кошачий домик" будет демонтировано и вывезено на площадку ТКО! Лица, заинтересованные в судьбе животных, заберите животных", - пишет автор, попросив односельчан воздержаться от комментариев.
К сообщению прилагалось фото, на котором две небольшие коробки стоят возле теплотрассы. Получить комментарии у автора сообщения и главы поселения к моменту публикации не удалось.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.