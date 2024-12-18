Правительство Самарской области будет окончательно сформировано до конца года

Формирование правительства Самарской области будет завершено до конца года. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил в среду, 18 декабря, на совещании с региональной командой правительства, посвященном развитию Самарской области до 2036 года.

"Мы с вами завершаем утверждение архитектуры правительства Самарской области до конца следующей недели. [...] На полтора года мы закрываем для себя опцию "вносить тактические оперативные изменения". Мы работаем полтора года в том формате, в котором пришли, и с теми людьми, которые пришли работать или остались. Некоторые назначения, которые у нас должны произойти в январе (из-за долгой процедуры перехода согласования), мы объявим на следующей неделе и закроем вопрос", - сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что эти полтора года станут первым этапом становления команды развития Самарской области.

"Рассчитываю, что мы со всеми из вас дойдем до конца. Но знайте и то, что объективный контроль, четко поставленные цели, объективный мониторинг, прямая обратная связь и честность - все это будет влиять на нашу с вами динамику," - обозначил губернатор.

Он также сообщил, что правительство будет работать в новогодние праздники.