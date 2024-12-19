Господдержка помогает развиваться самарскому производству функциональных продуктов

Меры господдержки помогают самарскому предприятию по производству функциональных продуктов питания модернизировать производство и расширять географию сбыта.

Компания "Фуд-Инновация" производит функциональные, энергетические и также биологически активные добавки к пище. "На рынке мы уже четвертый год. Это семейный бизнес. Вместе с супругой мы решили создать нечто полезное, вкусное, интересное. Объемы продукции у нас исчисляются миллионами единиц, и на территории Российской Федерации мы лидируем в своей нише", — рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании "Фуд-Инновация".

Сегодня на рынке представлено 5 брендов компании. На предприятии трудятся 50 человек, а производство занимает площади в 1,5 тыс. кв. м., но и этого уже мало, отмечают в компании.

"В 2025 году мы планируем постройку более масштабных площадей под наше производство. Для этих целей — обратимся к государству за содействием. Мы активно пользуемся инструментами поддержки предпринимательства и говорим большое спасибо областному Минэкономразвития, центру "Мой бизнес" за поддержку, за развитие", — добавил Кирилл Ануфриев.

Значительную роль в становлении предприятия также сыграла финансовая поддержка Гарантийного фонда Самарской области. А расширять рынки сбыта помогает региональный Центр поддержки экспорта — сейчас продукция "Фуд-Инновация" представлена на территории СНГ и в Объединенных Арабских эмиратах. Налаживать зарубежное партнерство помогает участие в международных выставках.

"Недавно мы посещали выставку в Дубае, что стало шагом вперед для нашего производства. Нас высоко оценили, и мы таким результатом очень горды, — делится Ануфриев. — Планы по развитию — масштабные. У нас уже заказано оборудование, которое мы смонтируем в 2025 году, и это позволит увеличить наши объемы производства на 200%".

Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", — отмечал ранее глава региона.

Сегодня для бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, услуги по продвижению и выходу на внешние рынки. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

"Производители Самарской области используют самые разные направления поддержки, привлекая региональные и федеральные инструменты. Мы развиваем инфраструктуру развития бизнеса под разные запросы и потребности. Это сеть центров "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме "одного окна" и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.