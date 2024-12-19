Господдержка помогает развиваться самарскому производству функциональных продуктов

Меры господдержки помогают самарскому предприятию по производству функциональных продуктов питания модернизировать производство и расширять географию сбыта.
Компания "Фуд-Инновация" производит функциональные, энергетические и также биологически активные добавки к пище. "На рынке мы уже четвертый год. Это семейный бизнес. Вместе с супругой мы решили создать нечто полезное, вкусное, интересное. Объемы продукции у нас исчисляются миллионами единиц, и на территории Российской Федерации мы лидируем в своей нише", — рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании "Фуд-Инновация".
Сегодня на рынке представлено 5 брендов компании. На предприятии трудятся 50 человек, а производство занимает площади в 1,5 тыс. кв. м., но и этого уже мало, отмечают в компании.
"В 2025 году мы планируем постройку более масштабных площадей под наше производство. Для этих целей — обратимся к государству за содействием. Мы активно пользуемся инструментами поддержки предпринимательства и говорим большое спасибо областному Минэкономразвития, центру "Мой бизнес" за поддержку, за развитие", — добавил Кирилл Ануфриев.
Значительную роль в становлении предприятия также сыграла финансовая поддержка Гарантийного фонда Самарской области. А расширять рынки сбыта помогает региональный Центр поддержки экспорта — сейчас продукция "Фуд-Инновация" представлена на территории СНГ и в Объединенных Арабских эмиратах. Налаживать зарубежное партнерство помогает участие в международных выставках.
"Недавно мы посещали выставку в Дубае, что стало шагом вперед для нашего производства. Нас высоко оценили, и мы таким результатом очень горды, — делится Ануфриев. — Планы по развитию — масштабные. У нас уже заказано оборудование, которое мы смонтируем в 2025 году, и это позволит увеличить наши объемы производства на 200%".
Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", — отмечал ранее глава региона.
Сегодня для бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, услуги по продвижению и выходу на внешние рынки. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".
"Производители Самарской области используют самые разные направления поддержки, привлекая региональные и федеральные инструменты. Мы развиваем инфраструктуру развития бизнеса под разные запросы и потребности. Это сеть центров "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме "одного окна" и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?