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Общество

В Самарской области состоялся юбилейный молодежный форум "Мой выбор — семья!"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День образования органов ЗАГС Российской Федерации в Самарской области состоялся молодежный форум "Мой выбор — семья! 2024". Его участниками стали студенты самарских вузов и ссузов. Мероприятие прошло на площадке выставки "Самара" в музее им. Алабина.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

"Идея проведения этого форума впервые прозвучала в 2018 году. За это время участниками форума стали несколько тысяч человек. Каждый год мы подбираем самые актуальные интерактивные форматы, в рамках которых максимально раскрывается ключевая тема — сохранение традиционных семейных ценностей. Сегодня она звучит в формате выставки "Самара"!", — сказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, открывая пятый, юбилейный, молодежный форум.

Об ответственном выборе своего будущего, человека, с которым создавать семью, преданности выбранному пути с участниками форума говорил защитник Отечества, многодетный отец Максим Девятов.

"Никогда не предавайте ваш выбор в плане семьи, второй половинки, близких людей. Если вы выбрали, взяли ответственность, идите с этим выбором до конца. Семья — самое важное в жизни. Именно в семье закладываются самые важные ориентиры. И именно крепкая и нерушимая семья делает нас сильнее, увереннее", — подчеркнул Герой России, общественный советник губернатора Самарской области Максим Девятов.

Участники в интерактивном диалоге со спикерами разобрали вопросы вступления в брак и ответственного родительства, а также затронули актуальную в наши дни тему сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов.

На открытой лекции "Сила V Семье. Искусство отношений. Путь к семейному долголетию" участники затронули тему эффективной коммуникации и распределения ролей в паре, построения крепких и гармоничных отношений.

В амфитеатре выставки "Самара" прошел интерактивный коммуникатор "Сила V Семье", где ребята рассуждали о том, почему важно помнить историю своей семьи, бережно хранить и передавать память о предках будущим поколениям.

"Семья нужна, чтобы поддерживать друг друга, быть вместе. Семья — это большая ценность и счастье. Родители, дети, родные и близкие — это наша сила, это наша связь с прошлым и будущим. Было интересно об этом говорить. Мы сегодня много думали, говорили, что безусловно поможет принимать важные решения в будущем", — поделились эмоциями ребята после окончания форума.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что будущее региона за талантливой молодежью. По его поручению реализуется проект "Команда развития Самарской области", в котором участвуют студенты самарских вузов, на 10 млн рублей увеличен грантовый фонд молодежного форума "iВолга", готовится масштабная программа "Инженеры будущего" и другие инициативы, направленные на развитие молодежи и создание условий для ее продвижения в различных отраслях деятельности.

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