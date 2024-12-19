Бизнес Самарской области привлек более 19 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП. Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу Самарской области привлечь финансирование на общую сумму более 19 млрд рублей.
"Предпринимательская инициатива — важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку Правительства РФ, Корпорации МСП, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые — втягиваться в эту деятельность", — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-сообществом.
"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет, что позволяет предпринимателю получить средства даже при отсутствии необходимого залога. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.
"Корпорация МСП оказывает комплексную поддержку бизнес-сообществу, в том числе финансовыми инструментами: это удобные "зонтичные" поручительства, федеральные льготные финансовые программы. В регионе партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В целом по стране с 2021 года малые и средние предприятия привлекли за счет "зонтичных" поручительств свыше 890 млрд рублей кредитных средств. "Порядка 33% от общего объема приходится на МСП, работающие в отраслях экономики предложения, которые позволяют наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Так, обрабатывающие производства при помощи "зонтичных" поручительств получили финансирование на сумму более 205 млрд рублей, осуществляющие научно-техническую деятельность компании — более 33 млрд рублей, IT-компании — 32 млрд рублей, гостиницы и общепит — более 22 млрд рублей.
Поддержка бизнеса осуществляется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?