Бизнес Самарской области привлек более 19 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП. Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу Самарской области привлечь финансирование на общую сумму более 19 млрд рублей.

"Предпринимательская инициатива — важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку Правительства РФ, Корпорации МСП, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые — втягиваться в эту деятельность", — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-сообществом.

"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет, что позволяет предпринимателю получить средства даже при отсутствии необходимого залога. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.

"Корпорация МСП оказывает комплексную поддержку бизнес-сообществу, в том числе финансовыми инструментами: это удобные "зонтичные" поручительства, федеральные льготные финансовые программы. В регионе партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по стране с 2021 года малые и средние предприятия привлекли за счет "зонтичных" поручительств свыше 890 млрд рублей кредитных средств. "Порядка 33% от общего объема приходится на МСП, работающие в отраслях экономики предложения, которые позволяют наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Так, обрабатывающие производства при помощи "зонтичных" поручительств получили финансирование на сумму более 205 млрд рублей, осуществляющие научно-техническую деятельность компании — более 33 млрд рублей, IT-компании — 32 млрд рублей, гостиницы и общепит — более 22 млрд рублей.

Поддержка бизнеса осуществляется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.