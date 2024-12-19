Защитника "Лады" командировали в ЦСК ВВС

В рамках договора о сотрудничестве в расположение ЦСК ВВС командирован защитник ХК "Лада" Карим Вафин, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В нынешнем сезоне 20-летний хоккеист провел шесть игр в КХЛ, но не набрал очков, а в регулярном чемпионате ВХЛ отметился одной голевой передачей за 18 матчей.
Напомним, в составе самарского коллектива сейчас также находятся нападающие Николай Владимиров и Дмитрий Иванов.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!