Защитника "Лады" командировали в ЦСК ВВС

В рамках договора о сотрудничестве в расположение ЦСК ВВС командирован защитник ХК "Лада" Карим Вафин, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний хоккеист провел шесть игр в КХЛ, но не набрал очков, а в регулярном чемпионате ВХЛ отметился одной голевой передачей за 18 матчей.

Напомним, в составе самарского коллектива сейчас также находятся нападающие Николай Владимиров и Дмитрий Иванов.