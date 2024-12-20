14 сел Самарской области в 2024 г. подключили к интернету и мобильной связи

В Самарской области по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в 2024 г. подключены к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 14 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг летом прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры РФ по почте. В этом году в аналогичном голосовании приняли участие более 15 200 жителей региона.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, ранее заявлял губернатор Вячеслав Федорищев.

"Программа "Устранение цифрового неравенства" дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо провести высокоскоростной интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, проводится ежегодно до 2030 года.

Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. Проект уже реализован в более чем 130 населенных пунктах, а с 2025 до 2030 г. будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей. Квота 2025 г. будет известна в начале следующего года. Воспользоваться услугами широкополосного доступа к интернету (на скорости не менее 1 Мбит/с) сегодня имеют возможность 99,9% населения Самарской области.

"Качество сотовой связи и доступа к интернету в Самарской области только повышается. Операторы на постоянной основе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с логистикой и импортозамещением оборудования, поддерживают существующую инфраструктуру, модернизируют имеющееся оборудование и устанавливают новые базовые станции. Все это помогло перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество связи и дать жителям отдаленных районов доступ к 4G скоростям", — сообщил Павел Гокин.