16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Военнослужащему из Самарской области списали задолженность Самарцы выступили против строительства церкви за КРЦ "Звезда" Морозы отменяются: самарские синоптики обновили погодные данные на выходные В парках Самары завершается заливка катков В 2024 году конкурс "Это у нас семейное" исполнил мечты тысяч семей России

Общество

14 сел Самарской области в 2024 г. подключили к интернету и мобильной связи

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в 2024 г. подключены к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 14 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг летом прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры РФ по почте. В этом году в аналогичном голосовании приняли участие более 15 200 жителей региона.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, ранее заявлял губернатор Вячеслав Федорищев.

"Программа "Устранение цифрового неравенства" дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо провести высокоскоростной интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, проводится ежегодно до 2030 года.

Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. Проект уже реализован в более чем 130 населенных пунктах, а с 2025 до 2030 г. будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей. Квота 2025 г. будет известна в начале следующего года. Воспользоваться услугами широкополосного доступа к интернету (на скорости не менее 1 Мбит/с) сегодня имеют возможность 99,9% населения Самарской области.

"Качество сотовой связи и доступа к интернету в Самарской области только повышается. Операторы на постоянной основе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с логистикой и импортозамещением оборудования, поддерживают существующую инфраструктуру, модернизируют имеющееся оборудование и устанавливают новые базовые станции. Все это помогло перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество связи и дать жителям отдаленных районов доступ к 4G скоростям", — сообщил Павел Гокин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5