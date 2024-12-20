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Экономика и бизнес

В Самаре выявлено предприятие-призрак, выпускавшее сливочное масло

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на производственной площадке, зарегистрированной на челябинского индивидуального предпринимателя, выявили факт производства 15 тонн сливочного масла из нелогичного объема сырья, сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В ходе анализа данных компонента "Меркурий" федеральной информационной системы "ВетИС" установлено, что на площадке оформлены два производственных электронных ветеринарных сопроводительных документа (эВСД) на 15 т "масла сливочного Традиционного монолит 82,5%". Сырьем указано 6 кг "масла сливочного Крестьянского, м. д. ж. 72,5%" и "масла сливочного "Традиционное", м. д. ж. 82,5%" производства ООО "Юговской комбинат молочных продуктов" (Пермский край), поступивших от ООО "Белый зал" (Новосибирская область).

Далее с площадки ИП оформлены эВСД для отправки 12 т масла в адрес ООО "Вознесенское" (Ивановская обл., Фурмановский район).

"Выявленный факт свидетельствует о том, что с помощью производственной площадки предпринимателя выпущена в оборот молочная продукция неизвестного происхождения, изготовленная с нарушением принципа прослеживаемости, следовательно, представляющая потенциальную опасность для здоровья потребителей, так как в отношении нее не может быть обеспечен полноценный контроль", - уточнили в Управлении.

Для предотвращения дальнейшего нелегального оборота продукции площадка ИП переведена в статус "фантомная" и исключена из реестра "Цербер".

Информация направлена в территориальные управления Роспотребнадзора Самарской и Ивановской областей для принятия мер по блокировке реализации партии масла и изъятия ее из оборота.

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