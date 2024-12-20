На дороге Самара — Новокуйбышевск включили светофоры

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области проведены работы по обеспечению безопасности пешеходных переходов на автомобильной дороге Самара — Новокуйбышевск. Капитальный ремонт участка трассы протяженностью 6,8 км проведен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
На отсутствие освещения на обновленном участке дороги обратил внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания правительства региона, где регулярно рассматриваются обращения жителей. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов доложил о проведении в настоящее время работ по техническому присоединению к точкам электроснабжения, которые выполняет ПАО "Россети Волга". Электроснабжающая организация по условиям договора должна завершить эти работы в начале 2025 года.
Однако, как отметил министр, обеспечение безопасного пешеходного движения через трассу с интенсивностью движения 25 тыс. автомобилей в сутки является задачей первостепенной важности.
"Дорога проходит через населенный пункт Воскресенка. Каждое утро большое количество жителей переходят дорогу, чтобы попасть на остановку общественного транспорта и доехать до Самары. Поэтому для обеспечения безопасности пешеходов министерством проведены работы по подключению светофоров по временной схеме", — отметил он.
На светофорных опорах установлены дополнительные светофоры Т.7., которые работают на солнечных батареях. Мигающий желтый сигнал привлекает внимание водителей к расположенному впереди пешеходному переходу и позволяет им вовремя сориентироваться и снизить скорость.
Автомобильная дорога Самара — Новокуйбышевск имеет одну из самых высоких технических категорий в области — IB и входит в опорную сеть Российской Федерации.
В рамках работ по капитальному ремонту дорога доведена до нормативных параметров технической категории: выполнено уширение дорожного полотна, устройство переходно-скоростных и разделительной полос. Для удобства разворота и безопасности водителей обустроены широкие обочины, с учетом современных норм оборудованы остановки общественного транспорта и заменены автобусные павильоны. Также выполнены работу по устройству краевого и осевого барьерных ограждений, тротуаров и опор наружного освещения
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.